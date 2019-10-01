صالح يدعو الى ضبط النفس وإحترام القانون

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الى ضبط النفس وإحترام القانون.
وقال صالح في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين"، مبينا ان "أبناؤنا في القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".
ودعا صالح الى "ضبط النفس وإحترام القانون"، مشيرا الى ان "ابنائنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة".
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