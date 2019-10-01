رئاسة البرلمان توجه لجنتي الامن وحقوق الانسان بالتحقيق في تظاهرات اليوم

اعلنت رئاسة البرلمان، الاربعاء، انها وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم.

وقالت الرئاسة انها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات اليوم الثلاثاء في ساحة التحرير".

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واضافت انها "تؤكد على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38"، داعية "القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين".

وطالبت الرئاسة "المتظاهرين بالالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".