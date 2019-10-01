بايرن ميونخ يمزق شباك توتنهام بسباعية في دوري الابطال

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التقدم لصالح البافاري قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الدقيقة 53 أحرز سيرجي جنابري الهدف الثالث، وينجح في تسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق الألماني بعد ذلك بدقيقتين.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح توتنهام في الدقيقة 61 وأحرزها هاري كين بنجاح.
ولكن بايرن ميونيخ لم يكتفِ بأهدافه الأربعة، حيث عاد جنابري من جديد لهز شباك توتنهام بهدفه الثالث وهدف فريقه الخامس في الدقيقة 83.
ليفاندوفسكي قرر أن يواصل تألقه أمام أصحاب الأرض وسجل ثاني أهدافه وسادس أهداف كتيبة نيكو كوفاتش في الدقيقة 87.
وأنهى جنابري سباعية بايرن ميونيخ بهدف في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد توتنهام عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
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