اعتقال قيادي في 'داعش' براوه شارك بعمليات ضد القوات الامنية

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة الانبار، الثلاثاء، عن اعتقال قيادي في "داعش" بقضاء راوه، مبينة انه شارك بعمليات ضد القوات الامنية".

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي، وبأشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في الانبار العميد اسعد مشرف الهيتي، ومن خلال المتابعة المستمرة لعناصر لعصابات داعش الارهابي، وردتنا معلومات من احد مصادرنا السرية العاملة في المناطق الغربية عن قدوم الارهابي ( خ ح ا ) المطلوب قضائيا وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب )".

واضافت ان "الارهابي كان هارب الى سوريا بعد تحرير قضاء راوه وحاليا متخفي في احد الدور بجزيرة راوه"، مشيرة الى انه "على الفور تم تشكيل مفرزة من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية وتم الانتقال الى المنطقة بدلالة المصدر، وبعد وصول المفرزة الى المنطقة تمت مداهمة الدار والقاء القبض عليه".

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وتابعت ان "الإرهابي شارك بعمليات قتل وتفجير مراكز الشرطة ودور الضباط والمنتسبين في راوه"، موضحة انه "عاد الى القضاء حديثا للقيام بعمليات ارهابية جديدة تستهدف عناصر الجيش والشرطة والحشد".

واكدت انه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".