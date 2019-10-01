المالكي: ما حصل اليوم في ساحة التحرير امر مؤسف

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، ان ما حصل اليوم في ساحة التحرير امر مؤسف.
وقال المالكي في تغريدة له تابعته الخليج 365، ان "ما حصل اليوم في ساحة التحرير أمر مؤسف ولايصب في مصلحة الجميع"، داعيا المحتجين الى "الالتزام وضبط النفس و الاحتكام للقانون والحفاظ على سلمية التظاهرات".
وشدد المالكي على "ضرورة تجنب الصدام مع الاجهزة الأمنية او تعريض المصالح العامة والخاصة للضرر والتخريب"، مطالبا "الاجهزة المختصة بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة".
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