تابعوا الان.. 'صوت الملاعب' يسلط الضوء على التذاكر الالكترونية في الملاعب العراقية

رياضة 2019-10-01 | 21:58 2,110 مشاهدة يسلط برنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على شاشة السومرية، الان، الضوء على التذاكر الالكترونية في الملاعب العراقية. وتتضمن الحلقة ايضاً متابعات لاهم قضايا الكرة العراقية واخر مستجدات قضية عدنان درجال واتحاد الكرة وزيارة وفد "فيفا" الى العراق. "صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.

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