بالصور.. مناطق وسط بغداد الان

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد اعيد فتحها بالكامل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد فتحت بالكامل"، مبينا ان "الساحة مازالت مغلقة بسبب اعمال تنظيف، حيث ستفتح خلال الساعات القليلة المقبلة".
واضاف المصدر ان "جسر الجمهورية لما زال مغلقا"، مشيرا الى ان "جسر السنك اعيد فتحه باتجاه الصالحية فقط".
وتابع ان "هناك انتشارا امنيا في شارع السعدون، وكرادة مريم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.