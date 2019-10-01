بالصور.. مناطق وسط بغداد الان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد فتحت بالكامل"، مبينا ان "الساحة مازالت مغلقة بسبب اعمال تنظيف، حيث ستفتح خلال الساعات القليلة المقبلة".

واضاف المصدر ان "جسر الجمهورية لما زال مغلقا"، مشيرا الى ان "جسر السنك اعيد فتحه باتجاه الصالحية فقط".

وتابع ان "هناك انتشارا امنيا في شارع السعدون، وكرادة مريم".

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