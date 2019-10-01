تنشر الخليج 365 بالوثيقة، تتضمن توجيهاً من النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لأعضاء البرلمان بضرورة الاسراع بتقديم كشف الذمة المالية الخاصة بهم للعام الحالي ٢٠١٩ الى هيئة النزاهة. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البرلمان يصدر توجيهاً لاعضائه بشأن كشف الذمة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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