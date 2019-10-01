عضو بالمالية النيابية يدعو لحل مؤقت لقضية مستحقات الاقليم بالموازنة المقبلة

دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، لايجاد حل مؤقت لمشكلة مستحقات الاقليم بالموازنة المقبلة بغية تجاوز ازمتها لحين الوصول الى حلول دائمة مستقبلا. وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "حل المشاكل بين بغداد واربيل بحاجة الى لجان فية ولقاءات مستمرة واتفاقات سياسية"، مبينا ان "الضرورة تحتم وضع اتفاق مؤقت بشان الموازنة المقبلة حول مستحقات الاقليم لتجاوز ازمة الموازنة وبعدها يصار الى ايجاد حلول جذرية ونهائية".



واضاف كوجر، ان "الحل الجذري متشعب، ويتضمن عدة محاور من بينها تصفية حسابات مالية بين الحكومتين"، لافتا الى ان "تشريع قانون النفط والغاز وحل مشكلة الشركات النفطية العاملة بالاقليم سواء باعادة التعاقد معها او ايجاد الية لمعالجة طبيعة العقود التي ابرت سابقا بين الاقليم وتلك الشركات هي جزء من الحل الدائمي لانهاء تلك الازمة المتكررة بكل عام".



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