مؤسسة الشهداء تصدر بياناً بشأن الاستثمار في 'نصب الشهيد'

اصدرت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، بياناً بشأن الاستثمار بمعالم نصب الشهيد"، مؤكدة الاستثمار يجري وفق الاصول القانونية.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض القنوات الفضائية تصر على ترويج معلومات غير دقيقة فيما يخص الاستثمار"، موضحاً أن "الاستثمار يجري وفق الاصول القانونية من دون المساس بمعالم نصب الشهيد، بينما المخاطبات الرسمية التي نشرتها احدى القنوات ليس لها اي صلة بالموقع المخصص للاستثمار والحاصل على الموافقات الاصولية".

وأضاف البيان "اننا اذ نشيد بمهنية الصحافة العراقية، فإننا نؤكد في نفس الوقت على الالتزام بالمصداقية وتوخي الحذر في نشر المعلومات للجمهور العراقي، فهدف الإعلام الحقيقي هو كشف الحقائق وليس الترويج للاكاذيب"، مؤكداً أن "ابواب المؤسسة مفتوحة لكل من يريد ان يحصل على معلومات حقيقية لدرء الخطر عن الجمهور الذي وللاسف الشديد، تحاول بعض القنوات الفضائية غير المهنية تضليله".