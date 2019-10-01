- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نشرت أم منهارة صورًا لطفلها (18 شهرًا)، وهو يساعد أقرباءه في دفن والده الذي تعرّض للطعن، ما أودى بحياته.
وفي التفاصيل، شوهد كاتير باشو وهو يحمل مجرفة وينثر التراب على تابوت والده لويس.
ويُذكر أنّ لويس، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، قُتل بالقرب من منزله في شيفيلد في انكلترا، واتُهم شخصان بقتله حتّى الآن.
وأضافت: "كارتر يتّجه كل يوم إلى الباب الأمامي للمنزل بحثًا عن والده، ثمّ يقف عند النافذة ويصرخ له. فكيف سأشرح له ما حدث وأنّه لن يرى والده بعد الآن"؟
وتجدر الإشارة إلى أنّ لويس هو الضحيّة العاشرة في شيفيلد خلال الـ16 شهراً التي مضت، وفقًا لموقع "دايلي ستار".
كانت هذه تفاصيل خبر صور مؤثرة... طفل يساعد في دفن والده الذي تعرض للطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.