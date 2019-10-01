رفض اللعب امام فريقه السابق فعاقبته الادارة بفسح عقده

2019-10-01 | 16:32
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اعلن نادي الميناء الرياضي، فسخ عقد لاعب فريقه السلوي صفاء سليم بسبب رفضه اللعب امام فريقه السابق في الدوري السلوي الممتاز.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ادارة نادي الميناء، تفسخ تعاقدها مع لاعب فريق كرة السلة صفاء سليم و ذلك لأخلاله بالاتفاق بين الإدارة واللاعب، حيث رفض الاشتراك في مباراة الفريق الاولى ضد فريقه السابق الشرطة وتمارضه قبل المباراة ".
وبين النادي، ان "هذا الأمر، اعتبرته ادارة النادي اخلالاً بواجبات اللاعب وخرقاً للاتفاق"، مشيراً إلى أن "اللاعب صفاء سليم اتفق مع نادي الميناء لتمثيل فريقها لكرة السلة للموسم الحالي قادماً من فريق الشرطة".
وبين النادي، ان "هذا الأمر، اعتبرته ادارة النادي اخلالاً بواجبات اللاعب وخرقاً للاتفاق"، مشيراً إلى أن "اللاعب صفاء سليم اتفق مع نادي الميناء لتمثيل فريقها لكرة السلة للموسم الحالي قادماً من فريق الشرطة".
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