مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراته بدوري الابطال

2019-10-01 | 16:23
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أعلن نادي مانشستر سيتي عن غياب لاعبه كيفن دي بروين عن مباراة اليوم أمام دينامو زغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن "البلجيكي الدولي يعاني من إصابة في الفخذ قد تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون ببطولة الدوري الممتاز".
وأكد مانشستر سيتي أن "اللاعب لن يكون بمقدوره التواجد مع زملاءه أمام منافسهم الكرواتي، حيث يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق">
ويعد دي بروين أحد أهم أعمدة المدرب بيب جوارديولا، حيث نجح في صناعة 9 أهداف هذا الموسم في 9 مباريات.
وأكد مانشستر سيتي أن "اللاعب لن يكون بمقدوره التواجد مع زملاءه أمام منافسهم الكرواتي، حيث يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق">
ويعد دي بروين أحد أهم أعمدة المدرب بيب جوارديولا، حيث نجح في صناعة 9 أهداف هذا الموسم في 9 مباريات.
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