صورة 'الحب' لبوراك أوزجفيت وفهرية أفغان تشعل الانترنت!

اجتاحت صورة الممثلة التركية فهرية أفغان مع زوجها الممثل بوراك أوزجفيت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف في بلدها وأحدثت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور.
وتعد هذه الصورة هي الأولى التي جاءت بعد حملة التنمر التي تعرضت لها فهرية أفغان بسبب وزنها الزائد الذي اكتسبته بسبب الحمل، غير أنها وجدت تعاطفًا كبيرًا من جمهورها الذي دافع عنها في وجه هذه الحملة.
كما دافعت عنها النجمة التركية نسليهان أتاغول بعد احتفالها مع أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها في نيشانتاشي، وقالت: "الحياة هكذا يا أصدقاء، إنها أمور طبيعية. لا داعي للضغط على الناس بهذا القدر".
وفي سياق آخر؛ يقوم بوراك بتصوير مسلسله "قيامة عثمان" وأعلن منتج العمل محمد بوزاغ عن قرب المسلسل، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الإعلان الدعائي منتصف هذا الأسبوع.
ووصف بوزاغ المسلسل بأنه أجمل المسلسلات التركية؛ إذ قال: "بقيَ القليل على أجمل مسلسل في تركيا سيأتي قريبًا لا تقلقوا".
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