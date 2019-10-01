التربية توافق على بقاء طلبة الثالث والسادس المعيدين في مدارس المتميزين

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بقاء طلبة الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.
واضاف البيان، أنه تم السماح لطلبة السادس العلمي المتميزين وثانويات كلية بغداد، المعيدين لمن حققوا معدل70% فما فوق في الدور الاول في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2018-2019 بالبقاء في مدارسهم من اجل تحسين معدلهم.
وفي ذات السياق، اشارت الوزارة الى حصول الموافقة على السماح لطلبة السادس العلمي المتميزين وثانويات كلية بغداد الذين تركوا الدراسة للعام الدراسي2018-2019 بالبقاء في مدارسهم لاسباب خارجة عن ارادتهم.
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