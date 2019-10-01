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التربية توافق على بقاء طلبة الثالث والسادس المعيدين في مدارس المتميزين

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بقاء طلبة الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الموافقة حصلت على بقاء طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين للعام الدراسي 2018-2019 في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، كون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلميةالكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات.

واضاف البيان، أنه تم السماح لطلبة السادس العلمي المتميزين وثانويات كلية بغداد، المعيدين لمن حققوا معدل70% فما فوق في الدور الاول في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2018-2019 بالبقاء في مدارسهم من اجل تحسين معدلهم.

وفي ذات السياق، اشارت الوزارة الى حصول الموافقة على السماح لطلبة السادس العلمي المتميزين وثانويات كلية بغداد الذين تركوا الدراسة للعام الدراسي2018-2019 بالبقاء في مدارسهم لاسباب خارجة عن ارادتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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