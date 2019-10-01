البنك اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار استيرادها

أصدر البنك المركزي اللبناني، الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن استيراد السلع الأساسية، حيث أكد استعداده توفير الدولار لاستيراد مجموعة من السلع، في خضم أزمة دولار يشهدها لبنان.
وأجاز التعميم للمصارف في لبنان فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد هذه المنتجات، وسيقوم المركزي بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية بالدولار، وسيأخذ المركزي عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.
كما طلب من المصارف التأكد من أن الاعتمادات المستندية المشمولة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار إليها بهدف الاستهلاك المحلي.
يشار إلى أن لبنان يشهد موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق.
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