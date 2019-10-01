البنك اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار استيرادها

وأعرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تعميم نشر على المصارف اللبنانية عن استعداد المركزي لتخصيص الدولار لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وذلك عبر الاعتمادات والبوالص المستندية.

وأجاز التعميم للمصارف في لبنان فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد هذه المنتجات، وسيقوم المركزي بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية بالدولار، وسيأخذ المركزي عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.



كما طلب من المصارف التأكد من أن الاعتمادات المستندية المشمولة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار إليها بهدف الاستهلاك المحلي.

يشار إلى أن لبنان يشهد موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق.