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البنك اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار استيرادها

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أصدر البنك المركزي اللبناني، الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن استيراد السلع الأساسية، حيث أكد استعداده توفير الدولار لاستيراد مجموعة من السلع، في خضم أزمة دولار يشهدها لبنان.
وأعرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تعميم نشر على المصارف اللبنانية عن استعداد المركزي لتخصيص الدولار لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وذلك عبر الاعتمادات والبوالص المستندية.

وأجاز التعميم للمصارف في لبنان فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد هذه المنتجات، وسيقوم المركزي بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية بالدولار، وسيأخذ المركزي عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.


كما طلب من المصارف التأكد من أن الاعتمادات المستندية المشمولة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار إليها بهدف الاستهلاك المحلي.

يشار إلى أن لبنان يشهد موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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