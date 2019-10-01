نسرين طافش تعلق على اعتزال الهداف التأريخي للكرة السورية

رياضة 2019-10-01 | 11:24 36 مشاهدة علقت الفنانة السورية، نسرين طافش، على اعتزال نجم الكرة السورية والهداف التأريخي لنسور قاسيون، فراس الخطيب. وأعلن الخطيب، اعتزاله اللعب نهائياً، عبر برنامج "صدى الملاعب" بعد مسيرة استمرت لنحو عقدين في الملاعب السورية والعربية. وقالت طافش في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كابتن فراس الخطيب، شكرا الك يا بطلنا الرائع شكرا لكل نجاحاتك اللي رفعت اسم سوريا بالعالي وشكرا لرقيك وأخلاقك .. الله يوفقك ويسعدك متل ما أسعدت كتار".



ويعد الخطيب الهداف التأريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفاً، كما أنه واحد من 7 لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده 6 مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022. ويعد الخطيب الهداف التأريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفاً، كما أنه واحد من 7 لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده 6 مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022.

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