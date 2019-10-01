القوات الأمنية تباشر بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية باشرت بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد، بعد إغلاقه في وقت سابق من صباح اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد، وفرضت إجراءات أمنية مشددة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زخماً مرورياً حدث نتيجة قطع الجسر قبل قليل".
يذكر أن القوات الامنية قطعت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جسر الجمهورية وبعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً لتظاهرة من المزمع انطلاقها عصر اليوم في الساحة، في وقت الذي شهدت فيه ساحة التحرير وصول عدد قليل من المتظاهرين.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زخماً مرورياً حدث نتيجة قطع الجسر قبل قليل".
يذكر أن القوات الامنية قطعت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جسر الجمهورية وبعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً لتظاهرة من المزمع انطلاقها عصر اليوم في الساحة، في وقت الذي شهدت فيه ساحة التحرير وصول عدد قليل من المتظاهرين.
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