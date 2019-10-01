شاهد لحظة إنهيار جسر شاهق في تايوان

وتواصل الجهات المعنية، عمليات البحث عن ضحايا محتملين بمشاركة مروحية عسكرية، وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية، من بينهم غواصون.

وذكرت وكالة الاطفاء الوطنية، أن هناك نحو ستة أشخاص محاصرون في أحد القوارب، كما كان هناك خمسة أشخاص على الجسر وقت انهياره.