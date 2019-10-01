شاهد لحظة إنهيار جسر شاهق في تايوان

انهار جسر معلق شاهق الارتفاع أعلى خليج تايوان، اليوم الثلاثاء، ليسقط فوق قوارب كانت تبحر أسفله.
وذكرت وكالة الاطفاء الوطنية، أن هناك نحو ستة أشخاص محاصرون في أحد القوارب، كما كان هناك خمسة أشخاص على الجسر وقت انهياره.
وانهار الجسر في قرية نانفانغاو، وهي قرية تشتهر بصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ، بعد ساعات من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة التي تقع فيها القرية.
ولم يذكر مسؤولو الاغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت الجسر، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن السبب المحتمل للانهيار.
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