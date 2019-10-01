التربية: اكثر من 131 الف طالب اعدادية توجهوا اليوم لاداء الدور الثالث

اعلنت وزارة التربية، عن توجه اكثر من 131 الف طالب في الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي لاداء امتحانات الدور الثالث التي انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر تشرين الاول. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت اليوم الاول من هذا الشهر لاداء امتحانات الدور الثالث وفق جدول اعدته المديرية، مشيرة الى توجه اكثر من 131 الف طالب في الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي، و44 الف طالب في الصف الثالث المتوسط .



واكدت على ان الامتحانات تجري في المدارس واعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت بغداد، وفق الجدول ادناه.



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