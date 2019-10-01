بالصور .. ساحة التحرير الان

تناقل ناشطون، اليوم الثلاثاء، صورا لوصول عشرات المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد.

وافاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية قطعت جسر الجمهورية وبعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى تظاهرة مزمع انطلقاها عصر اليوم الثلاثاء الاول من شترين الثاني للمطالبة بالاصلاحات.

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