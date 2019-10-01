الولائي: إعلان عبد المهدي وقوف اسرائيل خلف قصف مقرات الحشد ضوء أخضر لأخذ الثأر

وكتب الولائي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "إعلان عبد المهدي بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أمي الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.

