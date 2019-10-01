الولائي: إعلان عبد المهدي وقوف اسرائيل خلف قصف مقرات الحشد ضوء أخضر لأخذ الثأر

اعتبر الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" ابو الاء الولائي، الثلاثاء، إعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، بأنه "ضوء أخضر لأخذ الثأر".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أمي الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
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