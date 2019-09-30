العثور على جثة رجل مجهول الهوية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم ضمن منطقة الفضيلية"، موضحا أنه "تم رفع الجثة وتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.