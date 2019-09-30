وزير الداخلية الايراني: قررنا ارسال حافلات إلى العراق لخدمة زوار الاربعين

وقال رحماني، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها الخليج 365، إنه "للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي نلتقي مع وزير داخلية العراق"، مضيفا أنه "منذ أن أتينا عن طريق مهران التقينا بمحافظي كربلاء والنجف وألقينا نظرة حول التجهيزات لزيارة الأربعين والبنى التحتية".واضاف "قررنا اليوم خلال اللقاء مع المعنيين والمسؤولين الإيرانيين والعراقيين أن نمكّن للزوار جميع الخدمات نظراً لفتح حدود خسروي وكثرة الزوار المحتملة"، مؤكدا أن "الكل في المناطق الحدودية متأهب وسيتيحون الخدمات اللازمة".

وتابع قائلا "قررنا أيضا أن نبعث من ايران حافلات للتنقل إلى العراق لخدمة الزوار، وبما أن مسير خسروي جديد فأكد رئيس أركان الجيش في اللقاء على توفير الأمن ولا قلق من هذه الناحية"، مشددا على أن "الزيارة الأربعينية ستكون بمأمن لهذا العام".



ووصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).

بحسب بيان ، فقد عقد الوزير فور وصوله اجتماعاً مع نضيره الايراني رحماني فضلي الذي يزور كربلاء حاليا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والمحافظ نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين حول آليات التنسيق المشترك ، والتأكيد على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة لإنجاح الزيارة.

