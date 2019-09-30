اكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني، اليوم الاثنين، أن الجميع في المناطق الحدودية مع العراق متأهب للزيارة الاربعينية، فيما كشف عن عزم بلاده ارسال حافلات للتنقل إلى العراق لخدمة الزوار.
واضاف "قررنا اليوم خلال اللقاء مع المعنيين والمسؤولين الإيرانيين والعراقيين أن نمكّن للزوار جميع الخدمات نظراً لفتح حدود خسروي وكثرة الزوار المحتملة"، مؤكدا أن "الكل في المناطق الحدودية متأهب وسيتيحون الخدمات اللازمة".
وتابع قائلا "قررنا أيضا أن نبعث من ايران حافلات للتنقل إلى العراق لخدمة الزوار، وبما أن مسير خسروي جديد فأكد رئيس أركان الجيش في اللقاء على توفير الأمن ولا قلق من هذه الناحية"، مشددا على أن "الزيارة الأربعينية ستكون بمأمن لهذا العام".
ووصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).
بحسب بيان ، فقد عقد الوزير فور وصوله اجتماعاً مع نضيره الايراني رحماني فضلي الذي يزور كربلاء حاليا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والمحافظ نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين حول آليات التنسيق المشترك ، والتأكيد على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة لإنجاح الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الايراني: قررنا ارسال حافلات إلى العراق لخدمة زوار الاربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.