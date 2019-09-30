تخصيص 500 مليون دينار لكل محافظة لمعالجة السيول والأمطار

وبحسب بيان صدر عن المجلس الوزاري للخدمات، فقد جرى خلال الجلسة بحث الواقع الخدمي في المحافظات عموما وأبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجات عاجلة لها.

وأقر المجلس، وفقا للبيان، تخصيص 7 مليارات و500 مليون دينار لمديريات المجاري في المحافظات عموما من تخصيصات الطوارئ، لمعالجة حالات الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار، بواقع 500 مليون دينار لكل محافظة.



واشار البيان الى أن المجلس وافق على تخصيص ملياري دينار، مناصفة بين نادي الزوراء ونادي الميناء الرياضيين من التخصيصات المالية الممنوحة من الشركة العامة لموانئ العراق.

فيما وافق المجلس الوزاري للخدمات على إعادة العمل بمشفى سعة 100 سرير في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، خلافاً لقرار سحب العمل إستثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ وذلك للحاجة الماسة لمثل هذا المشروع الحيوي لأبناء الناحية.

