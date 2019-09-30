عقد المجلس الوزاري للخدمات الإجتماعية، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي.
وأقر المجلس، وفقا للبيان، تخصيص 7 مليارات و500 مليون دينار لمديريات المجاري في المحافظات عموما من تخصيصات الطوارئ، لمعالجة حالات الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار، بواقع 500 مليون دينار لكل محافظة.
واشار البيان الى أن المجلس وافق على تخصيص ملياري دينار، مناصفة بين نادي الزوراء ونادي الميناء الرياضيين من التخصيصات المالية الممنوحة من الشركة العامة لموانئ العراق.
فيما وافق المجلس الوزاري للخدمات على إعادة العمل بمشفى سعة 100 سرير في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، خلافاً لقرار سحب العمل إستثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ وذلك للحاجة الماسة لمثل هذا المشروع الحيوي لأبناء الناحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 500 مليون دينار لكل محافظة لمعالجة السيول والأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.