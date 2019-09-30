الداخلية تعلن اعتقال متهم القى رمانة يدوية على دار شمالي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال متهم القى رمانة يدوية على دار بسبب خلاف عشائري شمالي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة العدالة التابعة لشرطة بغداد تتمكن من القاء القبض على متهم قام بإلقاء رمانة يدوية على احد الدور السكنية بسبب خلاف عشائري شمالي العاصمة بغداد"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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