حماس تأسف لاستضافة الدوحة إسرائيليين

أعربت حركة حماس، الاثنين، عن أسفها لاستضافة قطر وفداً رياضياً إسرائيلياً.
كما اعتبر تلك الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم.
إلى ذلك، أكد أن تلك الخطوة القطرية ستشجع إسرائيل على الاستمرار بممارساتها.
وأتت تلك التصريحات على خلفية مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى في قطر، من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في المنافسات، وسط اهتمام من الدوحة.
وأعلنت جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية السبت أن لاعبيها الخمسة سيتوجهون إلى الدوحة، ضمن وفد يضم عدداً من المدربين والإداريين.
ونشر حساب إسرائيل بالعربي ملصقاً أصدرته الجمعية، كشفت فيه عن مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية التي تنظمها قطر.
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