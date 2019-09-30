حماس تأسف لاستضافة الدوحة إسرائيليين

وقال الناطق باسمها، حازم قاسم، بحسب ما أفادت الحركة على موقعها الرسمي اليوم: "نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر الشقيقة، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة".كما اعتبر تلك الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم.

إلى ذلك، أكد أن تلك الخطوة القطرية ستشجع إسرائيل على الاستمرار بممارساتها.

وأتت تلك التصريحات على خلفية مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى في قطر، من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في المنافسات، وسط اهتمام من الدوحة.

وأعلنت جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية السبت أن لاعبيها الخمسة سيتوجهون إلى الدوحة، ضمن وفد يضم عدداً من المدربين والإداريين.



ونشر حساب إسرائيل بالعربي ملصقاً أصدرته الجمعية، كشفت فيه عن مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية التي تنظمها قطر.