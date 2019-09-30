الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

المئات يتظاهرون في الديوانية ويطالبون بحل مجلس المحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، في الديوانية، مطالبين بحل مجلس المحافظة.

وقال مراسل السومرية، إن المئات تظاهروا، مساء اليوم، في قضاء الحمزة الشرقي وطالبوا بحل مجلس المحافظة.

 

وكان مصدر محلي افاد، امس الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتظاهرون في الديوانية ويطالبون بحل مجلس المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا