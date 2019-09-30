المئات يتظاهرون في الديوانية ويطالبون بحل مجلس المحافظة

تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، في الديوانية، مطالبين بحل مجلس المحافظة.
وقال مراسل السومرية، إن المئات تظاهروا، مساء اليوم، في قضاء الحمزة الشرقي وطالبوا بحل مجلس المحافظة.
وكان مصدر محلي افاد، امس الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".
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