إيران تتهم أمريكا بتجميد 3.5 مليون يورو من أموال منكوبي السيول

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، علي أصغر بيوندي، القول إن "أمريكا جمدت عبر حظرها الظالم وخلافا للمعاهدات الدولية 3.5 مليون يورو من أموال المنكوبين بالسيول".

وقال إنه "نظرا للحظر الأمريكي فقد حولنا شراء طائرات مروحية من بيل الإيطالية إلى روسيا".



وإشار بيوندي إلى مساعدة بعض البلدان والاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بناءً على طلبنا المساعدة في السيول الأخيرة.

وتابع أنه "بسبب الحظر الأمريكي الأحادي الظالم وخلافا للمعاهدات الدولية فقد تم تجميد 3.5 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الدولي للهلال الاحمر والدول التي أرادت تقديم الدعم لنا ولم نتمكن من تحويلها بسبب إغلاق الطريق امام التبادل بالعملة الصعبة والسويفت".

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني إلى اجتماعه برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورئيس الاتحاد الدولي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتباحثه معهم حول الاموال المجمدة وقال "إنهم اكدوا حقنا في الحصول على الأموال المجمدة وضرورة رفع التجميد عنها".



وتابع "اقترحنا مراقبة تحويل هذه الأموال وحتى متابعتها داخل البلاد، وللأسف لم يتم حتى تحويل هذه الأموال رسميا إلى داخل البلاد وبالطبع نحن سنواصل جهودنا واحتجاجنا على تجميد هذه الأموال".