الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق خمسة متاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار

اصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، الاثنين، الحكم بالسجن وغرامات مالية بحق خمسة متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.
واضاف أن "حكما بالسجن لـ 7 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ص , ح , ه ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية صوب الشامية، والمدان ( ك , ع , س ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الناصرية ناحية اور".
وتابع ان "حكما صدر بحق المدان ( م , ع , ل ) البالغ من العمر 40 عام يسكن الناصرية حي الفداء، فيما اصدرت حكما اخر بالسجن لـ 5 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( م , ر , ك ) البالغ من العمر 22 عام يسكن الناصرية مدينة الصدر" .
ولفت الى انه "استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابهم جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".
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