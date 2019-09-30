الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق خمسة متاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لـ 10 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ع , ج , ه ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الناصرية الاسكان الصناعي".واضاف أن "حكما بالسجن لـ 7 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ص , ح , ه ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية صوب الشامية، والمدان ( ك , ع , س ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الناصرية ناحية اور".

وتابع ان "حكما صدر بحق المدان ( م , ع , ل ) البالغ من العمر 40 عام يسكن الناصرية حي الفداء، فيما اصدرت حكما اخر بالسجن لـ 5 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( م , ر , ك ) البالغ من العمر 22 عام يسكن الناصرية مدينة الصدر" .



ولفت الى انه "استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابهم جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".