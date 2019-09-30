الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي 'عودة النازحين'

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان. وبحث الحلبوسي خلال اللقاء، بحسب لقاء صدر عن مكتبه وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن تفعيل ملف التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك".



وأوضح البيان أن "اللقاء بحث ايضا سبل دعم عودة النازحين في المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار".



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