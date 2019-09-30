عبد المهدي: التحقيقات تشير إلى وقوف إسرائيل وراء استهداف بعض مواقع الحشد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، فيما لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
ولفت إلى أن "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً"، مؤكداً أن "دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها".
وأضاف عبد المهدي: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحاً لحل أزمة الخليج"، مشيراً إلى أن "الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض".
واعتبر، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود"، ماضياً إلى القول إن "نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية".
وفي سياق منفصل، قال عبد المهدي إن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".
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