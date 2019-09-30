المباشرة بجمع تواقيع لاصدار قرار يلزم الحكومة بدخول نواب واعلاميين لجرف الصخر

كشف مصدر برلماني، عن المباشرة بجمع تواقيع لاصدار قرار يلزم الحكومة بدخول نواب واعلاميين لقضاء جرف الصخر بمحافظة بابل.
وقال المصدر ان "نوابا عن كتل مختلفة باشروا بجمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة بإدخال نواب من البرلمان وممثلين عن مدينة جرف الصخر، وناشطين ووسائل إعلام، للاطلاع على حقيقة ما يجري داخل المدينة".
واضاف المصدر ان "الحراك النيابي تدعمه أطراف داخل رئاسة البرلمان، وأيضا منظمات حقوقية عراقية"، متوقعا "عرض التواقيع الأسبوع المقبل في جلسة السبت".
وطالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، في 23 ايلول الحالي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بتسهيل زيارة وفد من الحزب إلى جرف الصخر والتحقق من وجود معتقلات غير رسمية.
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