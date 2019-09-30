نائب: التوجه العام داخل البرلمان هو عدم تمرير الموازنة إذا تضمنت حصة لكردستان

أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الاثنين، أن التوجه العام داخل البرلمان هو عدم تمرير الموازنة المقبلة بحال كانت فيها حصة لإقليم كردستان، معتبراً أن حكومة الإقليم "تعيش أفضل أحوالها" بحصولها على الحصة الكاملة من الموازنة في وقت أن افضل المحافظات على تحصل على 38% من حصتها المقررة بالموازنة.

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "إقليم كردستان لم يلتزم بأي اتفاقات حصلت سابقاً بما يخص تسديد ما عليهم من التزامات مالية"، مبيناً أن "الإقليم يستفيد من واردات أكثر من مليون برميل نفط يومياً ما بين تصدير أو استهلاك محلي ولا يصل منها إلى الحكومة الاتحادية أي شئ".



وأضاف، أن "الأمر الآخر يتعلق بعدم تقديم الإقليم لما عليه من التزامات من واردات المنافذ الحدودية والجمارك والرسوم كما لا يتم السماح لديوان الرقابة المالية بالدخول إلى الإقليم وتدقيق الحسابات"، معتبراً أن "الإقليم هو المستفيد الأكبر وحكومة الإقليم تعيش في أفضل الأحوال كونها تحصل على موازنة كاملة في وقت أن أغلب المحافظات وفي أفضل الظروف لا تحصل فعلياً على 38% من النسبة المحددة لهم بالموازنة".



وتابع السعداوي، أن "الحكومة الاتحادية أصبحت اليوم أشبه بالبقرة الحلوب لحكومة الإقليم"، مشدداً على أن "التوجه العام اليوم داخل البرلمان هو عدم تمرير الموازنة المقبلة بحال كانت فيها حصة لإقليم كردستان فيها".