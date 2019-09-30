نائب يكشف عن ممارسة ضغوط سياسية لمنع فتح شارع مهم في بغداد

كشف النائب حيدر الفوادي، الاثنين، عن ممارسة بعض النواب ضغوطا سياسية لمنع فتح شارع مهم في بغداد، مبينا ان ذلك جاء لدوافع انتخابية.

وقال الفوادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض النواب يمارسون الضغوطات السياسية على أمانة بغداد والقضاء بدوافع انتخابية لمنع فتح شارع شارع (100) صابيات المهم في بغداد"، محذرا من "تدخل هؤلاء النواب بعمل الامانة".

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وهدد الفوادي بـ"اعلان اسم النائب الذي يقوم بذلك في حالة عدم امتناعه عن هذه الممارسات الغير مسؤولة"، مشيرا الى "اننا سنرفع شكوى قضائية ضده".

وطالب الفوادي لجنة رئاسة الوزراء بـ"التدخل بشكل أقوى لحسم هذا الموضوع لما تمثله منطقة الصابيات من فرصة كبيرة لحل شي من أزمة السكن".