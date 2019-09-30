بالفيديو رئيس الوزراء يقترب من اكمال سنته الاولى دون ارضاء خصومه

يقترب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من اكمال السنة الاولى من دورته الرئاسية ، هذه السنة التي اعتبرها التيار الصدري ، مهلة ليضع فيها عبد المهدي برنامجه الحكومي على طاولة التنفيذ ، وينتظر منه الخروج بنتائج ايجابية على الواقعين السياسي والاقتصادي في البلاد.
ولا يخفى ان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ، قد ابدى عدم رضاه على حكومة عبد المهدي في الآونة الأخيرة ، فيما اخذ تيار الحكمة بوضع نفسه في محطة المعارضة السياسية ، ليضيق الخناق على حكومة عبد المهدي ، في حال فشلت في وضع نتائج مقبولة امام مراقبيه.
وفي الوقت الذي ينتظر منه استكمال كابينته الوزارية التي لاتزال فيها حقيبة التربية بلا وزير ، اعطى عبد المهدي اجازة مفتوحة لوزير الصحة ، اثر تقديم الاخير لاستقالته التي رفضت ، مادفع بعض الكتل السياسية الى البحث خلف الاستفهامات التي ترافق سياسة عبد المهدي وبرنامجه الحكومي ، الامر الذي يضعه امام مساءلة برلمانية طالبت بها بعض الكتل النيابية من قبل ، وتصر عليها في الوقت الحالي.
والى جانب ذلك ، لا يمكن اغفال التوترات الاقليمية حول العراق ، والتي اخذت حيزها من وقت رئيس الوزراء ، ففي الوقت الذي يبحث فيه عبد المهدي عن سبل لدعم اركان البيت السياسي العراقي ، يواجه توترات اقليمية ليست بالسهلة ، قد تؤثر على الاوضاع الاقتصادية والامنية في البلاد ، وتضعه امام المطالبين بتنفيذ برنامجه الحكومي ، في احراج ليس بالهين.
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