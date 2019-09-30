نائب: افضل حل لانهاء مشاكل نفط الاقليم هو الغاء موازنة كردستان

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاثنين، ان افضل حل لانهاء مشاكل نفط الاقليم هو الغاء موازنة كردستان، مبينا ان حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكانها حكومة بلد اخر.

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواء كانت النفط او المنافذ الحدودية"، مبينا ان "هذا الامر ليس وليد هذه العام وانما حكومة كردستان منذ سقوط النظام البائد والى الان تماطل بتسليم واردتها وتتسلم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية طيلة الفترة السابقة".

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واضاف ان "الحكومات السابقة التي تعاقبت عقب سقوط النظام لم تستيطع الضغط على حكومة الاقليم من اجل ان يسلم واردتة للحكومة الاتحادية بل على العكس يتم تسليم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب"، لافتا الى ان "حكومة اقليم كردستان ومع ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية وفي النهاية لايسلمون برميل واحد من النفط وهذا الامر لن نسمح بتكراره مطلقا لاننا غير مستعدين ان نسلم ثروات محافظاتنا الى حكومة الاقليم".

واكد ان "حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكانها حكومة بلد اخر وليس جزء من العراق تابع للحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى الغير منتظمة بأقليم"، لافتا الى ان "هذا الامر لايمكن ان يستمر على ماهو عليه، وان افضل حل لانهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان وليصدر نفطه ومنافذه الحدودية ويتصرف بامولها الى محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".