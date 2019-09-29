المالكي: سامي عبد الحميد ترك إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق

وقال المالكي في برقية تعزية تلقت الخليج 365 نسخة منها، "تلقينا بألم بالغ نبأ وفاة الفنان الكبير الدكتور سامي عبد الحميد، وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي الى الأسرة الفنية والثقافية في العراق ولأسرة الفقيد بهذا المصاب".وأضاف ان "الفنان عبد الحميد يعد من أهم رواد الفن المسرحي في العراق، الذين تركوا إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق وتنوعه الثقافي".

ونعت الاوساط الثقافية العراقية اليوم الاحد، وفاة عميد المسرح العراقي الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز 91 عاما.