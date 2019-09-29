اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، أن الفنان سامي عبد الحميد الذي توفي اليوم ترك إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق وتنوعه الثقافي.
وقال المالكي في برقية تعزية تلقت الخليج 365 نسخة منها، "تلقينا بألم بالغ نبأ وفاة الفنان الكبير الدكتور سامي عبد الحميد، وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي الى الأسرة الفنية والثقافية في العراق ولأسرة الفقيد بهذا المصاب".
وأضاف ان "الفنان عبد الحميد يعد من أهم رواد الفن المسرحي في العراق، الذين تركوا إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق وتنوعه الثقافي".
وأضاف ان "الفنان عبد الحميد يعد من أهم رواد الفن المسرحي في العراق، الذين تركوا إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق وتنوعه الثقافي".
ونعت الاوساط الثقافية العراقية اليوم الاحد، وفاة عميد المسرح العراقي الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز 91 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: سامي عبد الحميد ترك إرثا فنيا كبيرا لامس وجسد أصالة وتاريخ العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.