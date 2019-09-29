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مقتل شخصين بمشاجرة وسط كربلاء

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افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شخصين بمشاجرة وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطنين اثنين قتلا في منطقة حي العباس على اثر مشاجرة".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الضحيتين هما صاحب مولدة وسائق تكسي"، مشيرا الى أنه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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