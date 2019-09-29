مقتل شخصين بمشاجرة وسط كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شخصين بمشاجرة وسط كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطنين اثنين قتلا في منطقة حي العباس على اثر مشاجرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الضحيتين هما صاحب مولدة وسائق تكسي"، مشيرا الى أنه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي".
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