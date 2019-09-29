بالوثيقة.. الكشف عن تهرب شركة أجنبية تعاقد معها السهيل من دفع الرسوم الجمركية

كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية النقاب عن قيام شركة أجنبية تعاقد معها وزير التربية وكالة قصي السهيل بالتهرب من دفع الرسوم الجمكرية البالغة نسبتها 200%، وتم التعاقد معها خلافاً لقانون حماية المنتج الوطني ورغم تعهدات وزيرها بالوكالة بعدم طبع الكتب خارج العراق.

وخاطبت اللجنة المالية النيابية دائرة الجمارك العامة بكتاب رسمي تطلب فيه إعلامها فيما إن تم استيفاء الرسوم الجمركية عن الكتب التي تعاقد عليها وزير التربية وكالةً مع شركة أجنبية وفق عقد تتهمه جهات نيابية بأنه محل شبهة.

وكانت دائرة الكمارك العامة قد أوضحت في كتاب سابق أرسلته إلى مجلس النواب أن الشركة الأجنبية التي تعاقدت معها وزارة التربية قد تهربت من دفع الرسوم لعام ٢٠١٩ عن الكتب المدرسية التي دخلت من منفذ أم قصر الأوسط أو ابراهيم الخليل ، وأنه تم إصدار الأوامر للمنافذ الحدودية بعدم إدخال بقية الإرساليات لحين تسديد الرسوم الكمركية عن الإرساليات السابقة.