وزير المالية: مذكرات التفاهم مع الصين ستكون تحت مظلة النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا

وقال حسين وفق بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال مشاركته في منتدى الرافدين للحوار، إن "العمل بدأ فعلا في تغيير السياسية الاقتصادية والتحول الى اقتصاد السوق وكذلك البدء بالبحث عن مصادر أخرى للدخل من خلال تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والاتصالات وغيرها".وأضاف، أن "زيارة الوفد العراقي إلى الصين تمخض عنها توقيع عدة مذكرات تفاهم تصب بمصلحة الاقتصاد العراقي والتي ستكون تحت مظلة النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا الحديثة".

واشار الى ان "العراق سيحدد اولويات المشاريع والتي ستنصب في المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية وهو من سيختار الشركات الصينية الكبيرة والمعروفة وصاحبة الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ تلك المشاريع مع التاكيد على خلق فرص عمل للشباب العراقي وفي مختلف الاختصاصات".