وزير المالية: مذكرات التفاهم مع الصين ستكون تحت مظلة النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا

أكد وزير المالية فؤاد حسين، الاحد، ان مذكرات التفاهم التي وقعها الوفد العراقي مع الجانب الصيني خلال زيارته الى بكين مؤخراً ستكون تحت مظلة النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف، أن "زيارة الوفد العراقي إلى الصين تمخض عنها توقيع عدة مذكرات تفاهم تصب بمصلحة الاقتصاد العراقي والتي ستكون تحت مظلة النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا الحديثة".
واشار الى ان "العراق سيحدد اولويات المشاريع والتي ستنصب في المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية وهو من سيختار الشركات الصينية الكبيرة والمعروفة وصاحبة الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ تلك المشاريع مع التاكيد على خلق فرص عمل للشباب العراقي وفي مختلف الاختصاصات".
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