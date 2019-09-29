التعادل السلبي يخيم على لقاء الصقور والسفانة في ممتاز الكرة

رياضة 2019-09-29 | 18:54 1,477 مشاهدة خيم التعادل السلبي على مباراة القوة الجوية والميناء والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في ختام لقاءات الاسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. ولم تفلح محاولات الفريقين في هز الشباك، حيث اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي ليتقاسما نقاط المواجهة فيما بينهما. التعادل وضع الصقور في صدارة الترتيب برصيد اربع نقاط، بفارق الاهداف عن الزوراء والكرخ والميناء والنجف، الذين يمتلكون ذات الرصيد. المحرر: محمد خليل

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