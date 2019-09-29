مكتب الصدر: لا توجد أي تظاهرات للتيار الصدري الثلاثاء المقبل

أكد مدير مكتب الصدر في الوسط والشمال ابراهيم الجابري، الأحد، عدم وجود أي تظاهرات للتيار الصدري يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الجابري في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد أي مظاهرات للتيار الصدري، يوم الثلاثاء القادم".
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا خلال الأيام الماضية بخروج تظاهرات شعبية واسعة في الأول من شهر تشرين الاول المقبل، والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.
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