مفتشية التجارة: احباط عملية تهريب للحنطة من احد المطاحن الاهلية في كربلاء

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة، الاحد، عن احباط عملية تهريب للحنطة من احد المطاحن الاهلية في كربلاء.

وقال المكتب في بيان تلقفت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاته الرقابية والتفتيشية في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من احباط عملية تهريب للحنطة من احد المطاحن الاهلية في المحافظة"، مبينا أن "من خلال المعلومات الواردة حول عملية التهريب تم تشكيل فريق عمل رقابي تفتيشي مشترك من فرع مكتب المفتش في كربلاء ودائرة الرقابة التجارية في المحافظة وجهاز الامن الوطني اسفر عن ضبط السيارة وهي محملة بمادة الحنطة وبعد الاطلاع وتدقيق المستندات الخاصة بالمادة تبين ان الحنطة مجهزة من قبل سايلو كربلاء المقدسة الى احد المطاحن الاهلية والتي بلغت كميتها (22,720) طنا".



وأضاف، أنه "تم ضبط الحمولة وهي متوجهة الى طريق زراعي مغاير عن طريق المطحنة وتم التحفظ على حمولة السيارة وسائقها ومستندات الاخراج وشريط الوزن الخاص بالحنطة المضبوطة من قبل مديرية الامن الوطني في المحافظة".