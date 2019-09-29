تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهمة تتاجر بمخدر 'الكرستال'

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الاحد، اعترافات متهمة تتاجر وتتعاطى المخدرات في منطقة السيدية جنوبي بغداد.
وأضاف المجلس أن "المتهمة القي القبض عليها وبحوزتها كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة، وحبوب مخدرة وبايب زجاجي"، لافتا إلى أن "المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق انها تبيع الغرام الواحد بمبلغ قدره ستون آلف دينار كما تبيع الحبوب المخدرة بمبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار".
وأشار إلى أن "المتهمة كانت تبيع المواد المخدرة، فضلا عن شرائها لغرض التعاطي وأن المحكمة صدقت اقوالها وتم اتخاذ الاجراءات كافة وفقا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات وبصدد احالتها الى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".
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