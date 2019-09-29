تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهمة تتاجر بمخدر 'الكرستال'

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية صدقت أقوال متهمة عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة (مادة الكرستال) في منطقة السيدية".وأضاف المجلس أن "المتهمة القي القبض عليها وبحوزتها كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة، وحبوب مخدرة وبايب زجاجي"، لافتا إلى أن "المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق انها تبيع الغرام الواحد بمبلغ قدره ستون آلف دينار كما تبيع الحبوب المخدرة بمبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار".

وأشار إلى أن "المتهمة كانت تبيع المواد المخدرة، فضلا عن شرائها لغرض التعاطي وأن المحكمة صدقت اقوالها وتم اتخاذ الاجراءات كافة وفقا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات وبصدد احالتها الى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".