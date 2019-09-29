مصدر يكشف عن قرب صدور قرارات بحق ضباط كبار بعد احالة الساعدي للامرة

كشف مصدر امني، الاحد، عن قرب صدور قرارات بحق ضباط كبار بعد احالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لامرة الدفاع، مبينا ان القرار الاخير الذي صدر بحق الساعدي لم يكن منفصلاً عن القرارات التي سبقته.

وقال المصدر ان "القرار الأخير الذي اتُخذ بإقصاء قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه، لم يكن منفصلاً عن القرارات التي سبقته، والتي طاولت قادة الخط الأول وضباطاً آخرين لهم الدور البارز في معارك التحرير"، مبيناً أنّ "القرارات كانت قد شملت قبل الساعدي، وخلال أقل من عام واحد، قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، وقائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي، وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، ونائبه اللواء الركن كريم الشويلي، وقائد القوات البرية السابق الفريق الركن رياض العبيدي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، فضلاً عن قرارات بنقل وتجميد خمسة ضباط كبار في قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وأخرى في قيادة عمليات صلاح الدين".

وأكد المسؤول أن "عمليات النقل والتجميد والإحالة على التقاعد، تجري بشكل منظم"، مبينا أن "هؤلاء القادة هم من خيرة قادة المؤسسة العسكرية العراقية، وأن سيرهم الذاتية والمهنية حافلة بالانتصارات والنجاحات في العمل العسكري، ولم تسجل حولهم أي ملاحظات تستوجب الإقالة أو التجميد".

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وذكر أنّ "المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن هناك ضباطاً آخرين ستتخذ قرارات لاحقة بإقصائهم عن مناصبهم".

وأفاد مصدر امني، اول امس الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما نفى الساعدي الانباء بشأن مغادرته العراق وتوجهه الى تركيا.