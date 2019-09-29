الاسلامي الكردستاني: ما يميز حكومتي بغداد واربيل الجديدتين وجود حسن النية

وقال جمال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يميز حكومتي بغداد واربيل الجديدتين هو وجود حسن النية لحل المشاكل واثبتوا بانهم رجال يبحثون عن حلول لحل المشاكل، كما ان زيارات الوفود بين الطرفين هو امر طبيعي وسيستمر لحين ايجاد حلول لجميع المشاكل"، مبينا ان "المشاكل بين الاقليم والمركز هي مشاكل قديمة ومتراكة من سنين ماجعلها تتشعب وتزداد تعقيدا ما يحتاج الى جهود ولقاءات عديدة لحلها تدريجيا".واضاف كوجر، ان "حل المشاكل بشكل صحيح بحاجة الى اجواء هادئة بعيدا عن التصعيد وتبادل الاتهامات واختيار شخصيات فنية مختصة وعدم ترك الحلول للسياسيين فقط لانها مشاكل ذات طابع تخصصي"، لافتا الى ان "سياسيي المكونات الثلاث مشتتين بالمواقف ولايوجد لاي مكون منها موقف موحد، مايخلق نوع من التشتت في سير المفاوضات وحل المشاكل".

واكد كوجر، ان "الوضع بحاجة الى منح حكومتي بغداد واربيل فرصة كافية لتقديم حلول حقيقية، وان لا نتسرع بالحكم على ماهو موجود الان"، مشددا على ان "حكومة الاقليم السابقة لم تماطل في تنفيذ بنود الاتفاقات لكنها كانت حكومة تصريف اعمال بصلاحيات محدودة اما اليوم فالوضع يختلف والحكومة الحالية بالاقليم جادة وقادرة على حل المشاكل وفق القانون والدستور والمصالح المشتركة".

