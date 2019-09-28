أسعار النفط تغلق على انخفاض وبخسارة أسبوعية بأكثر من 3%

أغلقت أسعار النفط السبت على انخفاض، فيما مُنيت بخسارة أسبوعية بلغت أكثر من 3% مدفوعة بتوقعات بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.43 بالمئة لتغلق عند 56.17 دولاراً للبرميل، لتتكبد هي الأخرى خسارة أسبوعية بلغت 3.6%.
وتتأثر الأسعار بشكل يومي بالأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط من دول الخليج بجانب النمو الاقتصادي والحرب التجارية التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين أكبر عملاقين للاقتصاد وهما أميركا والصين.
واحتلت السعودية صدارة المشهد في تحول صعودي كبير في تقلبات سعر النفط معظم الشهر الحالي على أساس يومي وأسبوعي بعد قيام طائرات بقصف مناطق نفطية فيها مما أثر على السوق النفطية وانعكس ذلك على الأسعار.
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