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أسعار النفط تغلق على انخفاض وبخسارة أسبوعية بأكثر من 3%

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أغلقت أسعار النفط السبت على انخفاض، فيما مُنيت بخسارة أسبوعية بلغت أكثر من 3% مدفوعة بتوقعات بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل 1.37 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 61.88 دولاراً للبرميل، فيما لحقت أسعار برنت خسارة أسبوعية بلغت 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع.

وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.43 بالمئة لتغلق عند 56.17 دولاراً للبرميل، لتتكبد هي الأخرى خسارة أسبوعية بلغت 3.6%.


وتتأثر الأسعار بشكل يومي بالأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط من دول الخليج بجانب النمو الاقتصادي والحرب التجارية التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين أكبر عملاقين للاقتصاد وهما أميركا والصين.

واحتلت صدارة المشهد في تحول صعودي كبير في تقلبات سعر النفط معظم الشهر الحالي على أساس يومي وأسبوعي بعد قيام طائرات بقصف مناطق نفطية فيها مما أثر على السوق النفطية وانعكس ذلك على الأسعار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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