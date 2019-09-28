العاني: أستغرب الصلافة الإيرانية التي تدفع سفيرها ببغداد للتصريح بقصف مواقع اميركية

ابدى عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ظافر العاني، السبت، استغرابه من "الصلافة الإيرانية" التي تدفع سفيرها ببغداد للتصريح بقصف مواقع اميركية بالعراق، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح صريح.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن العاني قوله "شخصياً، لا أستغرب أن لدى إيران نية مبيتة لاستخدام الأراضي العراقية لخدمة مصالحها، إنما أستغرب الصلافة الإيرانية التي تدفع سفيرها في بغداد إلى التصريح بهذه الطريقة وهو مطمئن ويعيش وسط بغداد".

واضاف ان "صلافة السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ناتجة عن استناده إلى نفوذ بلاده السياسي الواسع في العراق، وهو يعرف أن جهات سياسية وعسكرية مسلحة عراقية ستغطي على تصريحاته، وتعلن ربما اصطفافها معه، ولدى تلك الجهات تصريحات علنية بأنها ستقف إلى جانب إيران، في حال وقعت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية".

وحول دلالة تصريح السفير الإيراني في هذه المرحلة التي تشهد توتراً شديداً في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، يرى العاني أن "إيران، وعبر تصريح سفيرها الوقح غير المسبوق، تريد الإيحاء بأن العراق جزء منها في صراعها مع أميركا ودول المنطقة"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"اتخاذ موقف واضح صريح من تصريحات السفير الإيراني، خصوصاً أن العراق أعلن مراراً عن عدم سماحه باستخدام أراضيه بالاعتداء على أي دولة".

Advertisements

وتوقع أن "تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، مثلما فعلت من قبل مع تصريحات لمسؤولين أجانب أقل بكثير من تصريحات مسجدي".

وأثارت التصريحات التي أطلقها السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول استهداف القوات الأميركية في العراق، في حال استهدفت الولايات المتحدة بلاده، ردات فعل رافضة مستنكرة من قبل عدد من المسؤولين ووزارة الدفاع العراقية.

حيث رفض المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، تصريحات السفير الإيراني، مشدداً على أن "العراق لن يصبح ساحة للصراع بين أي متصارعين".