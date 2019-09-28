خاضت معارك في العراق.. تاريخ الـ M551

عندما يدور الحديث عن حرب الخليج، يتم على الفور استذكار معارك إم 1 أبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية مع تي -72 وتي- 62 وتي 55 ، وتايب 69 العراقية.

لكن M60A1 و M60A3 و AMX-30 الأقدم دخلت في صدامات مع معدات الجيش العراقي السابق، وكذلكM551 بالنسبة لهذه الدبابات، كان هذا النزاع المسلح هو الأخير.

وذكرت صورة نشرت مؤخرا على التويتر أن هذه المركبات القتالية الخفيفة كانت قد شاركت في تلك الأحداث.

ويظهر فيها كيف تعبر دبابة М551 بجانب تايب 69 صينية الصنع المحطمة.

ومن المعروف على وجه اليقين أن شيريدان وحدها تمكنت من ضرب العدو تي-55 بمدفعية MGM-51 Shillelagh الموجهة عيار 152 ملم. وما يقرب من 90 ألف من هذه الصواريخ تم تصنيعها من أجل M551، ولكن هذا النصر كان الأول والأخير في فترة الخدمة بأكملها.

وبدأت M551 حياتها القتالية منذ 50 عامًا فقط، في بداية عام 1969 تم نقلهم إلى فيتنام، كما اتضح، فإن دبابات تي-55 الأولى ليست مناسبة لحرب ضد البارتيزان.

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وصُنع برج الدبابة الذي يبلغ وزنه 15 طنًا من الفولاذ المدرع، وصُنع الهيكل من الألمنيوم، وهذا لم يكن يوفر الحماية من الأسلحة المضادة للدبابات وألغام الفيتناميين. خلال فترة التواجد في "المنطقة الساخنة"، تم تدمير حوالي ثلاثمائة دبابة، ولم يكن من الممكن إصلاح 90 منها.

وتم تفكيك معدات توجيه الصواريخ المضادة للدبابات على الدبابات المرسلة في مهمة خطيرة، ولم تستخدم سوى قذائف شظايا قوية عيار 152 ملم ضد البارتيزان.

وفي عام 1989، شاركت M551 في العدوان الأمريكي على بنما، نظرًا لأن الدولة الصغيرة في أمريكا اللاتينية لم يكن بها أي مركبات مصفحة، فإنه، كما هو الحال في فيتنام، تم استخدام الذخيرة فقط لمحاربة المشاة.

وفي عام 1990، بعد دخول العراق للكويت، أصبحت شيريدان أول دبابات يتم نشرها في المملكة العربية السعودية.